Feci kaza... Kamyon evin bahçesine uçtu: Çok sayıda yaralı var!
Samsun’da gıda yüklü kamyonun yolcu minibüsüne çarparak bir evin bahçesine uçtuğu kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Karakavuk Kavşağı’nda saat 13.40’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sezgin A.’nın kullandığı bir zincir markete ait gıda maddeleri yüklü 55 AIC 564 plakalı kamyon, aynı yönde giden Nurullah K. idaresindeki 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs de yol kenarındaki elektrik direğine vurdu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü bir evin bahçesine uçtu.
Kazada minibüste bulunan 10 yolcu ile kamyon şoförü yaralandı. Ağır yaralanan ise Sezgin A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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