Feci kaza... Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı!

Ödemiş ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:21
Feci kaza... Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı!
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Mursallı Mahallesi yakınlarında Ercan T. yönetimindeki 35 E 7295 plakalı tomruk yüklü kamyon, Murat Y.'nin kullandığı 35 AEA 430 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobildeki 2 kişi, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İzmir kaza otomobil Ödemiş tomruk

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