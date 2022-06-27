Feci kaza: Kütahya'da otomobil, yayalara çarptı!

Ömer Demirtaş'ın hakimiyetindeki otomobil kontrolünü kaybederek, Ağaçköy yolunda yürüyen 3 yayaya çarptı. Kazada 3 kişi de yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:17
Feci kaza: Kütahya'da otomobil, yayalara çarptı!
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Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında çarptığı 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza, 26 Haziran Pazar gecesi Ağaçköy yolunda meydana geldi. Ömer Demirtaş, kullandığı 43 DU 643 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek, yol kenarında yürüyen 3 yayaya çarptı. Kazada Emine Güder (31), Alaaddin Güder (51) ve Fatma Güder (49) yaralandı.

İhbar gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Emine Güder'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Demirtaş ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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