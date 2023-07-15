Sivas'ta korkunç kaza: 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:02

Güncelleme: 15.07.2023 - 09:57

Sivas'ta sabah saat 05.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde Sivas-Erzincan çevre yolu köprülü kavşağında Alanya’da tatil yaptıktan sonra otobüsle kente dönen ve otogarda inen aileyi taşıyan Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, köprülü kavşakta kentteki sebze halinden aldığı ürünleri Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan Emrah Gürbüz yönetimindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon ile çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Kamyon, önüne aldığı taksiyi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kaza sonucu taksi sürücüsü Engin Polat ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden Abdulkadir Ünsal (45) ile eşi Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kaza yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Burada kazayla ilgili açıklama yapan Vali Şimşek, “Kazada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1’i ağır aralı durumda. Yapılan ilk incelemede taksinin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kazanın gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Yaralımız hastanede. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aile sanıyorum Alanya'dan tatilden dönüyormuş. Sivas’ta ikamet eden bir aile. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

VAKIF OKULLARINDA MÜDÜRLÜK YAPIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünsal'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları'nda lise bölümünün müdürlüğünü yaptığı belirlendi. Ünsal'ın bir süre önce eşi Zeynep, kızları Zeynep Bilge ve Ayşe Buğlem ile Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittiği öğrenildi. Otobüsle şehre dönen ailenin, otogarda bindikleri taksi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları sırada kaza geçirdikleri belirlendi.