Manisa’da trafik kazası: 7 yaralı
Manisa ili Sarıgöl ilçesi Denizli-Manisa Karayolu Selimiye Mahallesi Makas mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya alakalı soruşturma devam ediyor.
Denizli-Manisa Karayolu Selimiye Mahallesi Makas mevkiinde, Kazakistan uyruklu Salauat Zhastalapuly (39) isimli şahsın kullanmış olduğu KZ 114 ACY 07 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aşırı hız sebebiyle virajı alamayarak bariyere çarpıp aracıyla takla atması sebebiyle kaza meydana geldi.
7 YOLCU YARALANDI
Kaza neticesinde otomobil sürücüsü Zhastalapuly ve yolcu olarak bulunan Zhastalap Zulkarnayev (67), Zhanylsyn Islyamova (67), Liza Mukatayeva (38), Nurıddın Zhastala (12), Madına Zjastala (13) ve Nurıslam Salauatuly (11) isimli şahıslar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yaralılar olay yerinden 112 ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi ve Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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