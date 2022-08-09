Feci kaza: Otomobil, 'maket polis aracına' çarpıp köprüden uçtu
Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.
Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde, 9 Ağustos Salı, sabah saatlerinde Fatih Karademir T. yönetimindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp, köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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