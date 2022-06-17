16 Haziran 2022 Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

17 Haziran 2022 Cuma, 10:53

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele edecek. Avatar Atakan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından 8 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık bireysel yarışıyor.

İlk bireysel dokunulmazlık oyunu 16 haziran gecesi oynandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi sıralama turlarının belirlenmesi için bir oyun oynandı. Bu oyunda en iyi süreyi yapan isim Adem oldu. Artık aynı adada kalacak olan takımların hangi adada kalacağını Adem belirledi. Adem Kırmızı takımın adasında kalınmasını tercih etti. Adem'in kararı ile beraber yarışmacılar artık Kırmızı takımın adasında kalacak.

Sıralama turları sonrası eşleşmeler şöyle oldu: Adem - Nisa, Nagihan-Berkan, Batuhan-Ogeday ve Hikmet-Ayşe ile eşleşti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi haftanın ilk eleme adayını belirledi. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana geçen mücadelede son ikiye kalan isim Adem ve Batuhan oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

Yarışmacılar ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ardından ödül oyunu oynadı. Ödül oyununu Ogeday, Hikmet, Batuhan ve Berkan kazandı. Kazanan 4 yarışmacıya 50 bin TL'lik hediye çeki verildi.





HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyun sonrası gerçekleşen konseyde dokunulmazlığın sahibi Batuhan eleme adayı olarak bir isim söyledi. Batuhan eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söyledi. Böylece Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.