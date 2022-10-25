Nevşehir'de iki ayrı kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Her iki kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
İlk kaza, 24 Ekim Pazartesi saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kavak beldesi yakınlarında meydana geldi. Ethem Sonkaya (58) idaresindeki 50 BD 643 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki 58 TR 628 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın etkisiyle 58 TR 628 plakalı TIR'ın arkasından gelen 51 ACC 123 plakalı TIR'da hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Y.M. (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Sonkaya'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
YAYAYA ÇARPTI
Diğer kaza ise saat 22.15 sıralarında Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Afgan uyruklu A.E.'ye (27) bir araç çarpıp, kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.E.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, A.E.'ye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- MHK'ye patladı: 'Anlayamıyorum...'
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- Bahçeli'yi kızdıracak 'Erdoğan' sloganı