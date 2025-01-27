Kimlikleri belirlendi... İstanbul'da 'kamyonet hırsızları' operasyonla yakalandı: Gözaltılar var...

İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirip sahte belgelerle sattıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Çalınan 9 kamyonetten 3'ü sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimlikleri belirlendi... İstanbul'da 'kamyonet hırsızları' operasyonla yakalandı: Gözaltılar var...
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki kamyonetleri çalan; motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki kamyonlara kısa sürede girip, çalıştırarak kaçtıkları görüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonla oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade verme işlemi tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.

 

 

 


Etiketler: #tutuklama #İstanbul

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