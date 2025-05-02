Feci olay... Arkadaşlarıyla define ararken göçük altında kaldı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:28

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:28

Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; define aramak için ormana giden Ali Yağar (49) ve yanındaki iki arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından güçlükle çıkarılan Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yağar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen diğer 2 şüpheli ise, gözaltına alındı.