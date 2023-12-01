Feci olay... Elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı!

Bağlar'da 12 yaşındaki bir çocuğun elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 20:03
Feci olay... Elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı!
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Koşuyolu Köprü girişinde B.B. (12) havai fişek patlatmak istedi.

B.B., ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


ateş Çocuk diyarbakır havai fişek patlama

İlgili Haberler

KYK yurdunda feci olay... Banyoda ölü bulundu!

KYK yurdunda feci olay... Banyoda ölü bulundu!
Ankara'da feci olay... Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü!

Ankara'da feci olay... Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü!
Eskişehir’de feci olay… Beton tankeri çarptı!

Eskişehir’de feci olay… Beton tankeri çarptı!

En Çok Okunan Haberler