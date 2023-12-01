Feci olay... Elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı!
Bağlar'da 12 yaşındaki bir çocuğun elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandığı aktarıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Koşuyolu Köprü girişinde B.B. (12) havai fişek patlatmak istedi.
B.B., ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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