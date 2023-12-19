Feci olay... Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!

İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:18
Feci olay... Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!
Abone Ol google-news

Bursa'da İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Recep B. (42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu.

İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.


Bursa fabrika İşçi İnegöl parmak tekstil

İlgili Haberler

Kayseri’de iş cinayeti: Çatı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’de iş cinayeti: Çatı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
Palet deposunda yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Palet deposunda yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler