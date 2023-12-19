Feci olay... Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:18

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:18

Bursa'da İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Recep B. (42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu.

İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

