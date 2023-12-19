Feci olay... Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!
İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.
Bursa'da İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Recep B. (42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu.
İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
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