Kayseri’de iş cinayeti: Çatı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çatı yaptığı sırada dengesini kaybedip, çatı katından 9 kat aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:57
Kayseri’de iş cinayeti: Çatı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak’ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, H.D.(52) çatı yapımı sırasında dengesini kaybederek aşağı düştü. 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede H.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

H.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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