Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Yusuf el Muhammed (18) buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:01
Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.

Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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