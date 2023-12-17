Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:01

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:01

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.

Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.