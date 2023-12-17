Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Yusuf el Muhammed (18) buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.
Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
- 'Bozuk saat bile...'
- O saatlere dikkat! Sağanak ve kar yağışı uyarısı...