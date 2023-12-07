Feci olay... Kamyon sürücüsünün üzerine tomruk devrildi!

Eskipazar'da üzerine tomruk devrilen 60 yaşındaki kamyon sürücüsü Metin Baltacı hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:09
Feci olay... Kamyon sürücüsünün üzerine tomruk devrildi!
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Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kastamonu'nun Araç ilçesinden yüklediği tomrukları kamyonuyla fabrikaya getiren Metin Baltacı (60), boşaltma yapıldığı sırada, tomruklardan biri üzerine devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baltacı'nın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Metin Baltacı'nın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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