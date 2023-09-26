Feci olay... Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Sinop'ta 38 yaşındaki orman işçisi Muharrem Öztürk kestiği ağacın altında kaldı. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:46
Feci olay... Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
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Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kozcuğaz köyündeki ormanlık alanda çalışan 38 yaşındaki Muharrem Öztürk'ün üstüne kestiği ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cesedi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASI DA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETMİŞ!

İki çocuk babası Öztürk'ün babasının da, geçen yıl ormanda traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


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