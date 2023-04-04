Feci olay: Makineye kaptırdığı kolu koptu!
Bursa'da bulunan bir cam fabrikasında çalışan Leyla K.’nin geri dönüşüm makinesine kaptırdığı sol kolu, koptu. Hastaneye kaldırılan Leyla K.’nin kolu yerine dikileceği açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında geri dönüşüm makinesine kullanılmayan camları atan 50 yaşındaki Leyla K., sol kolunu makineye kaptırdı.
OMUZA YAKIN YERDEN KOPTU!
Leyla K.'nin kolu, omuzuna yakın yerden koptu. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla K., ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Tek kelimeyle iğrenç
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay