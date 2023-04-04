Feci olay: Makineye kaptırdığı kolu koptu!

Bursa'da bulunan bir cam fabrikasında çalışan Leyla K.’nin geri dönüşüm makinesine kaptırdığı sol kolu, koptu. Hastaneye kaldırılan Leyla K.’nin kolu yerine dikileceği açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:02
Feci olay: Makineye kaptırdığı kolu koptu!
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında geri dönüşüm makinesine kullanılmayan camları atan 50 yaşındaki Leyla K., sol kolunu makineye kaptırdı.

OMUZA YAKIN YERDEN KOPTU!

Leyla K.'nin kolu, omuzuna yakın yerden koptu. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla K., ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Bursa kol

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