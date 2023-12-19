Feci olay... Yaşlı adam evinde çıkan yangında can verdi!

Bandırma'da 80 yaşındaki Ü.K.'nin evinde yangın çıktı. Yaşlı adam yangında feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:15
Feci olay... Yaşlı adam evinde çıkan yangında can verdi!
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Evde yaşayan Ü.K. (80) çıkan yangında hayatını kaybetti. Gelen ihbar üzerine olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Ardından polis eşliğinde evin içine giren ekipler, Ü.K.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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