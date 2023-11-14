Rayda otururken tren çarptı, feci şekilde can verdi
Kırıkkale'de trenin çarptığı 34 yaşındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Tren Garı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde raylarda oturan Hakkı Akyaz'a (34) tren çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolden Akyaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Akyaz'ın cesedi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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