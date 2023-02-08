Felaketin 3. günü: Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 3. gününde en çok yıkımın yaşandığı şehirler arasındaki Malatya'da gece çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde etkili oldu.
Deprem sonrası ciddi yıkım meydana geldi.
Türkiye depremden sonra tek yürek olurken çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Malatya'da da ekipler enkaz altındaki binalarda moloz yığınları arasından canlıları kurtarmak için çalışıyor.
Yıkık binaların görüntüleri ise izleyenlerin yüreğini burkuyor.
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