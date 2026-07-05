Felaketle burun buruna: İstanbul Arnavutköy'de elektrik direğinde peş peşe patlamalar

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir elektrik direğinde art arda patlamalar yaşandı.

Patlamalar sırasında yükselen sesler ve etrafa saçılan kıvılcımlar çevrede paniğe yol açtı. Patlamaların meydana geldiği direğin bitişiğindeki binada yaşayan kişiler olası bir tehlikeye karşı evlerinden çıktı. Yaşanan panik anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar ile binada yaşayan kişilerin panikle dışarı çıkarak sokağa kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, elektrik arızasının giderilmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.