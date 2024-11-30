Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu düzenlendi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:15

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:15

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas Yortusu dolayısıyla Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Fatih'teki kilisede gerçekleşen ayinde, kutsal metinlerden okumalar yapıldı, ilahiler koro eşliğinde söylendi. Ayine katılan cemaat, mum yakarak dua etti.

PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN BARIŞ VURGUSU

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin sonrasında yaptığı konuşmada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yolladığı mesaj nedeniyle teşekkür etti. Bartholomeos, İkinci Vatikan Konseyi'nin kilise öğretilerini uygulama girişimlerinin verimli olduğunu belirterek kardeş kiliseler arasındaki yakınlaşmayı sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

PAPA FRANCISCUS'UN MESAJI OKUNDU

Ayine katılan Kardinal Kurt Koch, Papa Franciscus'un mektubunu okudu. Mektupta, Papa'nın 2025'te planlanan İznik ziyareti hatırlatılarak, Ukrayna, Filistin, İsrail, Lübnan ve savaşın olduğu tüm bölgelerde barışın sağlanması için dua edildiği ifade edildi.

Ayine, Bulgaristan'ın eski başbakanları Kiril Petkov ve Nikolay Denkov'un yanı sıra Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakan Yardımcısı Zetta Makri de katıldı.