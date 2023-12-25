Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini
Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayin için Aya Yorgi Kilisesi’ne gelenler mum yakarak dua etti.
Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Hristiyan aleminde Hz. İsa'nın doğumgünü olarak kabul edilen Noel için düzenlenen ayin, Fener Rum Patrikhanesi içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00 sıralarında başladı.
Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.
Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi.
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