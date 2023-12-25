Saint Antuan Kilisesi'nde Noel Ayini
Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.
İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Noel Ayini'nde bir araya geldi.
Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti.
Saat 21.00'de başlayan Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu.
Hz. İsa'nın doğuşunun da canlandırıldığı ayin yaklaşık 1 saat sürdü.
Ayine, Katolik Hristiyanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde izlemek için katıldı.
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