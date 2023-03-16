Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Petronet standını gezdi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:41

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:42

Tüyap Kongre Merkezi'nde düzenlenen Petroleum Fuarı'nı ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Petronet standını da gezerek, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici ile sohbet etti.

Otomasyon, enerji, üretim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Petronet Group'un Yönetim Kurulu başkanı Haluk Gemici aynı zamanda Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Petronet ayrıca, Fenerbahçe Kolej Erkek Basket takımının da forma sponsorlarından biri olarak genç sporculara destek veriyor.

Fuardaki standında Akaryakıt Otomasyon Sistemleri, Back Office sistemleri, Güneş enerjisi sistemleri ve inşaat sektörlerine ilişkin çalışmalarının da sergilendiği Petronet, 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda, yerli ve yabancı müşterileri ile buluşuyor.

PETRONET NEDİR?

Petronet Otomasyon Enerji Mühendislik İnşat Petrol San. Tic. A.Ş., 2012 yılından bu yana kamu ve özel sektöre enerji ve yakıt otomasyon çözümleri sunan yerli ve milli bir teknoloji şirketidir.

ARGE- İnovasyon odaklı çalışmalar gerçekleştiren ve Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi Lisansı ile faaliyet gösteren Petronet, halen ülke çapındaki ana dağıtım şirketlerinin büyük bölümüne otomasyon hizmeti vermektedir.

TCDD, TSK gibi kurumlara da otomasyon hizmeti veren Petronet, bu kurumlara yakıt ekipmanı sağlayarak, Milli projelerde de başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılı sonunda iş alanını genişleten Petronet, büyük hedeflerle yol almayı planladığı Petronet Enerji şirketini de faal hale getirdi. Temiz enerji odaklı faaliyet gösteren Petronet Enerji, fabrikalara ve ihtiyaç duyulan büyük yerleşim yerlerine projelerin mühendislik ve koordinasyon hizmetlerini de vererek, güneş enerjisi panelleri kuruyor.

Petronet, faaliyet göstermeye başladığı İnşaat sektöründe ise ulusal ve uluslararası çapta altyapı ve inşaat projelerini sürdürülüyor. Bu sektörde; çevreye duyarlı, lüks ile ihtiyacı aynı çatı altında buluşturan projeler tasarlanıyor.