Fenerbahçe Üniversitesi yüzde 228 zam yaptı! Öğrenciler ve velilerden protesto
Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kayıtlarına yüzde 228 oranında zam yaptı. Söz konusu kararın ardından öğrenciler ve veliler protesto başlattı.
Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kayıtlarında yüzde 228 oranında zam yapma kararının ardından öğrenim gören öğrenciler ve velileri tarafından zamlar protesto edildi.
Rektörlük binası önünde toplanan grup, zamların geri çekilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.
Harekete geçen öğrenciler ve velilerinden yapılan açıklama şu ifadeler yer verildi:
“2023 yılında 250 bin TL olarak açıklanan ve tanınan geniş zamanlı erken ödeme indirimi ile 187.500 TL olan eğitim ücretine bu yıl erken ödeme indirimi uygulanmadığı gibi gecikmeli ödemeye yüzde 10 cezası ile 440 bin TL olarak açıklandı.
Üniversite yabancı uyruklu öğrencilere sabit fiyat uygulaması yaparken Türk öğrencilere yıla göre zam uygulamaktadır. Aynı sınıfta aynı bölümü okuyan Türkler kendi ülkelerinde okumak için daha fazla para vermek zorundadır.
Burs çeşitlerini istedikleri gibi sistemden kaldırmaktadır ve bunun için bir açıklama yapmamaktadırlar.
Tüm bunlar karşısında susmadığımızı göstermek için meydanlarda ve sosyal medyada olmaya devam edeceğiz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- FBI saldırganı açıkladı!
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- 29 kişi hakkında gözaltı kararı
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- 'Kimse sorumluların partisine göre pozisyon almamalı'
- 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'