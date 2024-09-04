Fenomenler ilk kez hakim karşısına çıkacak

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:26

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:41

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında yarın Alisya Bahar Candan ve ablası Nihal Candan da bugün sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

TALU AİLESİNE 195'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.