'Fenomenlerin' partisinde kavga: Masa ve şişeler havada uçuştu!
Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3’ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Olay, önceki hafta cumartesi günü Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.
MASA, YUMRUK VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU
Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.
Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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