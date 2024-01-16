‘Fergio House’ partilerine giriş bedeli ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:14

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:14

İstanbul'da, ‘Fergio House’ adını verdikleri bir malikanede düzenlenen müstehcen partilerle gündeme gelen çete, İstanbul polisinin gerçekleştirdiği Kafes-26 operasyonuyla çökertildi.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli yayınlar ve özel malikânelerde düzenlenen partilerle tanınan 19 kişi, gözaltına alındı. Partiye katılım biletlerinin 30 ile 300 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Operasyonda, çok sayıda maske ele geçirildi ve swinger partileriyle bilinen gruba karşı gerçekleştirilen bu operasyonda ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay da yakalandı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşiyle birlikte İstanbul'da bir mimarlık ofisi açtığı ortaya çıktı. Ancak, Ferhat Günay'ın üzerinde bulunan icra dosyaları nedeniyle şirketin, daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, evlerinde yapılan aramalarda müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modelde maske ile 13 fantezi elbisesi bulundu. Ferhat Günay'ın TikTok'ta paylaştığı videoda, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi, kedileri için tuttuğunu iddia ettiği bilgisi de gündeme geldi. Operasyonda, geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart da ele geçirildi.

ONLYFANS PARTİSİ

Polis ekipleri, yılbaşında düzenlenmeyi planlayan "Günahlar Evi" adlı çeteye yönelik operasyon düzenleyerek, 8 ilde eş zamanlı olarak çete yöneticileri ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına aldı. Şikâyet dilekçesinde, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi düzenleyeceği ve biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.