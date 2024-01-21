‘Fergio House’ soruşturmasında yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medyada ‘Fergio House’ hesaplarından müstehcen paylaşımlar ve Büyükçekmece’de kiraladıkları lüks villada partiler düzenleyen şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahsın suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 85 milyon TL’lik mal varlıklarına el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:06
‘Fergio House’ soruşturmasında yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada ‘Fergio House’ hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alındı. Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir’de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.


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