Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:16

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.

Rüzgarın şiddetiyle sahilde metrelerce dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Feribot sahile güçlükle yanaşırken geminin bağlandığı halat koptu.

Kıyıdan geminin halatlarla güçlükle tutulduğu ve iniş rampasının sabit tutulamadığı anlar ile yolcuların görevliler tarafından indirildiği dakikalar kameraya yansıdı.