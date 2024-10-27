Şişli metro istasyonunda yangın paniği: Güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı
Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
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