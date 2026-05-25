Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı: Gözaltı sayısı yükseldi

25.05.2026 12:17:00
AA
Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.
Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4 oldu.

Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklama ise Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

