Fethiye’de gerçek bir barış festivali: Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali

30-31 Mayıs arasında üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, bu yıl da Türk ve Yunan şeflerin leziz yemekleri, her iki ülkeden sanatçılar, halk dansları, söyleşiler, konserlerle kutlandı. Gerek şeflerin hazırladığı, gerekse Fethiye’nin her mahallesine özgü yemeklerin Beş Kaza meydanında pişirilip halkın tadımına sunulduğu festivale yoğun ilgi gösteriliyor. Rodos belediye başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve Yunanistan’dan gelen pek çok gazetecinin izlediği etkinlik; bu yıl Halk TV’de Serhan Asker’in « Görkemli Hatıralar » programında canlı yayımlandı.





Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Salih Güney’in de söyleşilerde yer aldığı festival; üç yıl önce Fethiye’de Likya Kadın Kooperatifi’nin de kurucu başkanı Çiğdem Karaca ile gastronomi yazarı ve şef Maria Ekmekçioğlu’nun işbirliğiyle başladı. Hangi dili konuşursak konuşalım, tüm insanların barışçıl ortaklığı sofradır. Bu anlamda Fethiye gastronomi festivalinin Türk ve Yunan mutfak kültürünü buluşturan gerçek bir barış etkinliği olduğunu söyleyebiliriz. CHP’li Fethiye belediyesi, 2019’dan beri ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca’nın başarılı yönetiminde « borcu olmayan belediye » ünvanını kazandı ve kültür turizmine büyük önem veriyor.

