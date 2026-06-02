Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Pilot ve turist yaralandı

2.06.2026 17:19:00
İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşunda meydana gelen kazada pilot ve bir Rus turist yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Babadağ'da 1900 metre pistinden pilot İ.Ü. yönetimindeki tandem yamaç paraşütü ile Rus uyruklu yolcu A.S. havalandı.

Uçuşun bir süre ardından paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu ekip, Babadağ'ın 1200 metre pistinin yakınındaki ormanlık alana düştü.  Kazada pilot ve yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlgili Konular: #muğla #paraşüt

Düğün dönüşü faciadan dönüldü... Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kına gecesinde 2 aile arasında kavga: Çok sayıda yaralı var! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Samsun'da feci kaza... Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Atakum ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.