Kırıkkale’de kaçak tütün ve içki operasyonu: 11 gözaltı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:46

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:55

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, il genelinde kaçak içki ve kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 3-9 Kasım tarihleri arasında polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 175 litre kaçak içki, 966 paket kaçak sigara, 106 adet elektronik sigara ve 5 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.