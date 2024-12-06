Muğla'nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: #Operasyon #narkotik #uyuşturucu #muğla
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