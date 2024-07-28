Fethiye'de iki bot çarpıştı: 1 kişi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.
Fethiye'nin Göcek Mahallesi önlerindeki Ayten Koyu mevkisinde bir zodyak bot, başka botla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, botla Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.
Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Emeklilik sisteminde değişiklik: Yasa kalkacak mı?
- Erdoğan'dan Özel'e 'belediye borçları' çıkışı
- Başkentin coğrafi işaretli lezzetinde hasat zamanı geldi