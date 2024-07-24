Elon Musk ertelenen robotaksi tanıtım tarihini açıkladı

Tesla'nın robotaksi tanıtımının ertelendiğini duyuran Elon Musk, yeni tanıtım tarihini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:31
Elon Musk ertelenen robotaksi tanıtım tarihini açıkladı
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Elon Musk'ın duyurduğu ve merakla beklenen Tesla robotaksi etkinliği geçen hafta ertelenmişti. Robotaksinin 8 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyordu ancak yeni açıklanan tarihe göre 10 Ekim'de tanıtılacak. 

TESLA'NIN ROBOTAKSİSİ TASARIMSAL OLARAK DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK

Tanıtım etkinliğinde robotaksi hakkında bazı ayrıntılar verilecek. Elon Musk, yeni yaptığı bir X paylaşımı ile etkinliğin ertelenen yeni tarihini duyurdu. 

Araçta yeni bazı tasarım değişiklikleri yapılacak bu yüzden etkinliğin tanıtım tarihi ertelendi. 


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