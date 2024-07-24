Elon Musk ertelenen robotaksi tanıtım tarihini açıkladı
Tesla'nın robotaksi tanıtımının ertelendiğini duyuran Elon Musk, yeni tanıtım tarihini duyurdu.
Elon Musk'ın duyurduğu ve merakla beklenen Tesla robotaksi etkinliği geçen hafta ertelenmişti. Robotaksinin 8 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyordu ancak yeni açıklanan tarihe göre 10 Ekim'de tanıtılacak.
TESLA'NIN ROBOTAKSİSİ TASARIMSAL OLARAK DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK
Tanıtım etkinliğinde robotaksi hakkında bazı ayrıntılar verilecek. Elon Musk, yeni yaptığı bir X paylaşımı ile etkinliğin ertelenen yeni tarihini duyurdu.
Araçta yeni bazı tasarım değişiklikleri yapılacak bu yüzden etkinliğin tanıtım tarihi ertelendi.
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