Elon Musk ertelenen robotaksi tanıtım tarihini açıkladı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:31

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:31

Elon Musk'ın duyurduğu ve merakla beklenen Tesla robotaksi etkinliği geçen hafta ertelenmişti. Robotaksinin 8 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyordu ancak yeni açıklanan tarihe göre 10 Ekim'de tanıtılacak.

TESLA'NIN ROBOTAKSİSİ TASARIMSAL OLARAK DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK

Tanıtım etkinliğinde robotaksi hakkında bazı ayrıntılar verilecek. Elon Musk, yeni yaptığı bir X paylaşımı ile etkinliğin ertelenen yeni tarihini duyurdu.

Araçta yeni bazı tasarım değişiklikleri yapılacak bu yüzden etkinliğin tanıtım tarihi ertelendi.