Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:46
Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
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Ölüdeniz Mahallesi’nde, 15 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde; paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜLER

Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansırken, o anlar anbean kaydedildi.


Fethiye paraşüt yaralı kaza

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