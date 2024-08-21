Fethiye'de yurttaştan ilginç anons: 'Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur'

Fethiye Hisarönü'nde bir turizmcinin yaptığı anons gündem oldu. Eline megafonu alan yurttaş, "Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:13
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Fethiye'de bir turizmcinin megafonla yaptığı anons sosyal medyaya damga vurdu. 

Fethiye Hisarönü'nde çekildiği öğrenilen görüntülerde, turizm acentası sahibi olduğu iddia edilen bir yurttaş, turizmin 'öldüğünü' söyledi.

MEGAFONLA ANONS YAPTI

Eline megafonu alan yurttaş, "Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadesini kullandı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


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