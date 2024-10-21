Fethullah Gülen'e ilk defa 'FETÖ' demişti, Melih Gökçek 'terbiyeni takın' diyerek tepki göstermişti... Defne Joy Foster sosyal medyada gündem oldu
Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümünden sonra Gülen'e ilk defa FETÖ diyen ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek ile tartışması gündem oldu.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası oyuncu Defne Joy Foster sosyal medyada yeniden gündem oldu.
MELİH GÖKÇE: 'GÜLEN'E FETÖ DİYEMEZSİN'
O dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP'li Melih Gökçek, Defne Joy Foster'a 'FETÖ' ifadesini kullandığı için tepki göstererek, "Terbiyeni takın, Gülen'e Fetö diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Defne Joy Foster, Gülen'e 'FETÖ' demesinden kısa bir süre sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.
Etiketler: #fethullah gülen #Defne Joy Foster #fetö
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