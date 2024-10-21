Fethullah Gülen'in başına konulan ödül devletin kasasında kaldı

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terörden Arananlar Listesinde’ kırmızı kategoride yer alan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölmesinin ardından başına konulan 20 milyon liralık ödül devletin kasasında kaldı.

Fethullah Gülen'in başına konulan ödül devletin kasasında kaldı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:11

İçişleri Bakanlığı’nın, ‘Terörden Arananlar Listesinde’ yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik ihbarda bulunanlar için verdiği ödül tutarı yakın zamanda arttırılmış ve Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltilmişti.

O listede yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından verilecek ödül devletin kasasında kaldı.

Elebaşı Gülen’in ölmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Gülen’in listeden kaldırılması bekleniyor.


Etiketler: #içişleri bakanlığı #Fetullah Gülen #kırmızı liste #ödül

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