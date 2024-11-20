Fethullah Gülen'in koruması, Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Fethullah Gülen'in koruması, Kayseri'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve ’gaybubet evi’ olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.

GÜLEN'İN KORUMASI DA ARALARINDA

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Fetullah Gülen

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