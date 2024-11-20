Fethullah Gülen'in koruması, Kayseri'de yakalandı
Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve ’gaybubet evi’ olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.
GÜLEN'İN KORUMASI DA ARALARINDA
Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Fetullah Gülen
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- AKP'den yanıt geldi!
- TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Real Madrid Başkanı'ndan Arda Güler kararı!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Enes ve Baran arasında 'halı' diyaloğu