İstanbul'da 'FETÖ' ve 'PKK' operasyonu: 45 gözaltı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:46

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'ye bağlı olduğu belirlenen şüphelilerin örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte ait evlerde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar üzerinden periyodik ve ardışık şekilde iletişim kurduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün sivil yapılanması içinde aktif olarak görev aldığı ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bu kişilerin örgüt içinde “ev abisi" ya da “bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı belirtildi.

FİNANSMAN SAĞLAYAN 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı tespit edilen bir başka grup ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz'ın sahibi olduğu şirketler aracılığıyla Türkiye'deki örgüt üyelerine “Western Union", “SWIFT" ve “Transferwise" gibi yöntemlerle para gönderdiği belirlendi. Bu finans ağı kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünden sonra sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan bir kişi de yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edildi. Şüpheli 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE YAPILANMASINDA YER ALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

FETÖ'nün askeri okul sınavlarına hazırlık süreçlerinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda ise daha önce bir dershanede muhasebecilik yaptığı ve askeri okullara öğrenci hazırladığı belirlenen bir şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Örgütün güncel üniversite yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve bir başka şüpheliden elde edilen örgütsel materyallerde adı geçen kişilere yönelik operasyonda düzenlendi.

PKK OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise örgüt adına ideolojik eğitim verdiklerine dair ifade ve delillere ulaşılan iki kişide gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKLERİ BEKLENİYOR

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 45 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve delil niteliği taşıyan belgeye el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.