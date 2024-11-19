İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:05

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:05

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt olan, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, fon toplayan/sağlayan kişilerden olduğu tespit edilen, 'Gaybubet evleri' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 61 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri tarafından, İzmir merkez, Menemen, Menderes, Tire ilçeleriyle Niğde ve Aydın'daki adreslere yapılan operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 4 bin 645 Amerikan doları, 650 avro ve 51 bin 245 TL ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.