Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 08:25

Güncelleme: 22.10.2024 - 08:25

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Amerika'daki hastaneden açıklama geldi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Gülen’in doktorundan yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

“Fethullah Gülen’in doktoru olarak kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20’de ST. Luke’s Üniversitesi Sağlık Monroe Kampüsü’nde öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.”