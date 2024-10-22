Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili St. Luke Hastanesi'nden açıklama geldi. Gülen'in doğal yollarla öldüğü belirtildi.

Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 08:25

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Amerika'daki hastaneden açıklama geldi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Gülen’in doktorundan yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

“Fethullah Gülen’in doktoru olarak kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20’de ST. Luke’s Üniversitesi Sağlık Monroe Kampüsü’nde öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.”


Etiketler: #fethullah gülen #fetö

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