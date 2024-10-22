Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili St. Luke Hastanesi'nden açıklama geldi. Gülen'in doğal yollarla öldüğü belirtildi.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Amerika'daki hastaneden açıklama geldi.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Gülen’in doktorundan yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:
“Fethullah Gülen’in doktoru olarak kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20’de ST. Luke’s Üniversitesi Sağlık Monroe Kampüsü’nde öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.”
Etiketler: #fethullah gülen #fetö
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