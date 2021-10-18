Eski Polis Akademisi öğrencilerine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ'ye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

DHA
18 Ekim 2021 Pazartesi, 09:45
Eski Polis Akademisi öğrencilerine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de FETÖ ile irtibatlarını devam ettirdikleri  tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına  alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


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