FETÖ'den aranan dershane öğretmeni yakalanıp, tutuklandı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 07:16

Güncelleme: 17.04.2024 - 07:17

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi olan dershane öğretmeni A.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin bir akrabasının Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan evinde kaldığını tespit etti. A.G., polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.