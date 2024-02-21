FETÖ hükümlüsü eski HSYK Başkanı'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK İkinci Daire Başkanı Özer'in açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına yönelik kararın kanun yararına bozulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:05
FETÖ hükümlüsü eski HSYK Başkanı'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru!
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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvuran Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e denetimli serbestlik yolunu açan açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına yönelik kararın kanun yararına bozulması için talepte bulundu.

"FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 2019 yılında 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından onanan hüküm kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Özer, infaz yasası uyarınca açık ceza infaz kurumuna geçmek için İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığına başvurdu.

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Yapılan değerlendirmede, 22 Aralık 2023 tarihinde "iyi hal" kararı olumsuz olarak değerlendirilen Özer'in bu talebi reddedildi.

Bu karara itiraz eden Özer'in yaptığı şikâyet Bakırköy 3. İnfaz Hakimliğince de 10 Ocak'ta yerinde görülmedi.

Bunun üzerine infaz hakimliğinin kararına da itirazda bulunan Özer, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Özer'in bu talebini değerlendiren Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat'ta aldığı kararla Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği'nin kararını kaldırdı.

CEZAEVİ SAVCILIĞI İTİRAZDA BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen cezaevi savcılığı da Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve yasal olarak itiraz hakkı bulunmayan kararın kanun yararına bozulması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne talepte bulundu.

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararının cezaevi müdürlüğüne gönderilmesi üzerine 16 Şubat'ta Özer'in açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verildi.

Hükümlü Nesibe Özer de mahkemenin bu kararı doğrultusunda İstanbul'da kadın açık cezaevi bulunmadığı için Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na müracaat etti.


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